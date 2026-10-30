Ezelslaantje officieel onthuld in Sleeuwijk

Het fietswandelpad tussen Eikenlaan en Transvaal in Sleeuwijk is officieel omgedoopt tot Ezelslaantje. Het straatnaambord werd op vrijdag 30 oktober feestelijk onthuld door wethouder Shah Sheikkariem en enkele inwoners.

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Het Ezelslaantje heeft een lange geschiedenis en is voor veel inwoners van Sleeuwijk al een bekende naam. Het pad liep vroeger door een weiland met hoge bomen waar ezels graasden. Nu is deze historische naam officieel vastgelegd.

De officiële naamgeving is tot stand gekomen dankzij enkele betrokken inwoners van Sleeuwijk. Zij hebben bij de gemeente Altena het verzoek ingediend om het Ezelslaantje officieel te maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier positief op gereageerd en de naam vastgesteld.

Historie vastgelegd

Wethouder Shah Sheikkariem benadrukte tijdens de onthulling het belang van het levend houden van lokale geschiedenis. Het straatnaambord zorgt ervoor dat het Ezelslaantje een blijvende plek krijgt in Sleeuwijk. De naam herinnert aan een stukje historie dat nu niet verloren gaat.