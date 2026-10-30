Grote verkeerscontrole in Den Bosch levert tonnen en bijna 100 boetes op

Bij twee grote verkeerscontroles in Den Bosch zijn donderdagmiddag en -avond 92 boetes uitgedeeld. Ook werden er 29 voertuigen in beslag genomen, waaronder auto's en busjes. De Belastingdienst inde 250.000 euro aan belastingschuld.

Vijftien bestuurders zaten onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur. Zij kregen een rijverbod en mochten pas weer gaan rijden toen ze nuchter waren. De politie nam één auto in beslag, omdat de bestuurder meerdere keren onder invloed had gereden.

De controles werden op twee verschillende plekken in de stad gehouden: op de parkeerplaats bij het voormalige Brabantbad aan de Van Grobbendoncklaan, en de parkeerplaats van de Brabanthallen aan de Engelenseweg.

250.000 euro

De Belastingdienst was ook betrokken bij de controle en controleerde op openstaande belastingschulden. Er werd ruim 250.000 euro geïnd. De Belastingdienst nam ook 28 auto's in beslag, waarvan er tien meteen werden meegenomen door een bergingsbedrijf.

Bestuurders die wel mochten doorrijden, moeten hun schuld een andere keer betalen of een betalingsregeling afspreken. Anders moeten ze alsnog hun auto inleveren.

Boetes

In totaal werd 92 keer een boete uitgeschreven voor een verkeersfeit. Het ging bijvoorbeeld om het niet dragen van een autogordel. De politie waarschuwde tien bestuurders omdat ze geen rijbewijs of identiteitsbewijs konden laten zien.

Bij de controle waren naast de politie en de Belastingdienst ook de douane en gemeente betrokken. De selectie van weggebruikers vond plaats door middel van een systeem dat automatisch kentekens scant. Ook auto's, busjes en vrachtwagens die op een andere manier opvielen, werden gecontroleerd.