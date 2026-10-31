Sascha bouwde halloweenkaart voor de buurt en die gaat nu de wereld over

Een simpele vraag van zijn buurvrouw groeide uit tot een Halloweenplatform dat duizenden kinderen moet helpen bij hun zoektocht naar snoep en spanning. Sascha Worms (31) uit Oosterhout bouwde de Griezelgids eigenlijk voor zijn eigen wijk, maar inmiddels staan er honderden locaties op de kaart en kwamen er zelfs aanmeldingen uit het buitenland.

Isabel Pijnappels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het idee ontstond vorig jaar na Halloween. In de wijk van Sascha wordt flink uitgepakt met versierde huizen en spookhuizen. De buurvrouw van Sascha organiseert normaal gesproken een groot spookhuis in het park aan de Rijkerstraat, maar vroeg zich af hoe kinderen makkelijker konden zien waar ze welkom waren. "Ze vroeg of ik een app kon maken waarmee we konden zien hoeveel huizen meedoen en waar ze zitten", vertelt Sascha. "Ik ben softwareontwikkelaar, dus ik dacht: dat is eigenlijk wel leuk om te bouwen." De eerste versie was bedoeld voor zijn eigen buurt. Een kaart waarop bewoners met een paar klikken hun huis konden aanmelden. Sascha dacht aan een overzichtelijk projectje voor ongeveer twintig adressen. Dat liep anders. Via sociale media werd de Griezelgids steeds verder verspreid. Een bericht in een Facebookgroep zorgde ervoor dat duizenden mensen het platform voorbij zagen komen. "Voor je het weet zat ik op veertig wijken die zich hadden aangemeld."

Inmiddels staan er honderden locaties op en komen er zelfs meldingen binnen vanuit landen buiten Nederland. "Er staat zelfs een adres in Londen op en ook in Canada en de Verenigde Staten", vertelt Sascha.

"Het begon als een hobbyproject en ineens moest ik nadenken over duizenden bezoekers."

Naast zijn werk als softwareontwikkelaar bij de Efteling werkte Sascha maandenlang aan de website. Vooral de laatste weken voor Halloween werden intensief. "Vanaf februari pakte ik af en toe een avondje. In augustus en september was het echt veel. Dan waren het meerdere avonden achter elkaar." De jonge vader bouwde de website grotendeels zelf vanuit zijn thuiskantoor. Ook technisch werd het steeds uitdagender. De server thuis moest ineens veel meer bezoekers aankunnen dan waarvoor het project oorspronkelijk bedoeld was. "Ik had allemaal hobbyapparatuur staan om mee te experimenteren. Toen ik zag hoe groot het werd, heb ik spullen verhuisd en geüpgraded om het allemaal draaiende te houden." De grote test komt op Halloweenavond zelf. Dan openen duizenden kinderen en ouders mogelijk tegelijk de kaart om hun route langs huizen en spooklocaties te bepalen. Sascha verwacht dat de website het aankan. Hij heeft uitgebreid getest en houdt tijdens Halloween zelf de meldingen in de gaten. Terwijl zijn kinderen in de buurt verkleed langs de deuren gaan, zit hij achter zijn schermen om te controleren of alles wel goed gaat.

"Het is één avond per jaar. Je krijgt geen herkansing."