Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Roosendaal

De stroomstoring in Roosendaal is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten sinds kwart over vier vanmiddag zonder stroom. De storing was om kwart over vijf verholpen.

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De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, meldt dat de oorzaak van de storing nog wordt onderzocht. Het ging om een onverwachte technische storing.

De getroffen adressen bevonden zich in postcodegebieden zoals 4704RD en 4704RE. Ook andere delen van Roosendaal, waaronder 4704RG, 4704RK, 4704RM en 4704RT, hadden tijdelijk geen elektriciteit.