Navigatie overslaan
Ontdek

Stroomstoring treft minder dan 100 adressen in Roosendaal

Aangepast

De stroomstoring in Roosendaal is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten sinds kwart over vier vanmiddag zonder stroom. De storing was om kwart over vijf verholpen.

Gevonden voor jou

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, meldt dat de oorzaak van de storing nog wordt onderzocht. Het ging om een onverwachte technische storing.

De getroffen adressen bevonden zich in postcodegebieden zoals 4704RD en 4704RE. Ook andere delen van Roosendaal, waaronder 4704RG, 4704RK, 4704RM en 4704RT, hadden tijdelijk geen elektriciteit.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Enexis storingen en onderhoud

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.