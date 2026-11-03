Alles over de landelijke intocht van Sinterklaas volg je bij Omroep Brabant
De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Grave in de gemeente Land van Cuijk. In aanloop naar de intocht, op de dag zelf én daarna houden we je op de hoogte van alles wat er gebeurt rond de komst van de goedheiligman. In dit artikel lees je er meer over.
De landelijke Sinterklaasintocht vindt dit jaar plaats in Grave. Daarmee zet de Sint voor het eerst sinds 2000 weer voet aan wal in het Brabantse land. Op deze speciale pagina bundelen we al het nieuws, reportages, achtergrondverhalen, maar ook praktische informatie over de intocht van de Sint in Grave.
Ook op social media en op de radio hoor, zie en lees je bijdrages uit de vestingstad. Op televisie zie je in de week van de intocht De sint komt naar Grave. Je ziet hoe Grave zich klaarmaakt voor de komst van de goedheiligman. De uitzendingen zijn op 9, 10 en 12 november te zien om 17.45 uur en ook via Brabant+.
Pop-up redactie in Grave
Van maandag 9 tot en met donderdag 12 november opent Omroep Brabant een pop-up redactie in Brasserie De Gouden Leeuw in het centrum van Grave. Inwoners, ondernemers, vrijwilligers en bezoekers zijn daar van harte welkom om verhalen, tips en ervaringen te delen.
Ook gebruiken onze verslaggevers de locatie als uitvalsbasis om de sfeer in de stad te proeven. Hoe leeft de landelijke intocht onder de inwoners? Waar wordt nog hard gewerkt aan de voorbereidingen? En welke bijzondere verhalen spelen er achter de schermen? Dat zoeken we uit in de dagen voorafgaand aan de komst van Sinterklaas.
De dag van de landelijke intocht
Waar je ook kijkt of luistert, via de social-kanalen, app, website, radio en tv van Omroep Brabant mis je niets van de sfeer in Grave tijdens de intocht. Daarnaast is er om 10.30 uur een livestream. Deze is te bekijken op de website, in de app, op televisie, YouTube, Facebook en Brabant+.
Wil je niets missen van de voorbereidingen, de landelijke intocht zelf of de verhalen achteraf? Op onze dossierpagina Sinterklaasintocht Grave zie je alles overzichtelijk op één plek.