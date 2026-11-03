Alles over de landelijke intocht van Sinterklaas volg je bij Omroep Brabant

De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in Grave in de gemeente Land van Cuijk. In aanloop naar de intocht, op de dag zelf én daarna houden we je op de hoogte van alles wat er gebeurt rond de komst van de goedheiligman. In dit artikel lees je er meer over.

Tom Berkers Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De landelijke Sinterklaasintocht vindt dit jaar plaats in Grave. Daarmee zet de Sint voor het eerst sinds 2000 weer voet aan wal in het Brabantse land. Op deze speciale pagina bundelen we al het nieuws, reportages, achtergrondverhalen, maar ook praktische informatie over de intocht van de Sint in Grave. Ook op social media en op de radio hoor, zie en lees je bijdrages uit de vestingstad. Op televisie zie je in de week van de intocht De sint komt naar Grave. Je ziet hoe Grave zich klaarmaakt voor de komst van de goedheiligman. De uitzendingen zijn op 9, 10 en 12 november te zien om 17.45 uur en ook via Brabant+.