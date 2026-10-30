Wereldkampioene Yessenia (9) is krachtig, snel en kan heel hard schreeuwen

Ze was heel blij en moest op het podium zelfs een beetje huilen. Karateka Yessenia Thielen (9) uit Gilze mag zich sinds deze week wereldkampioen noemen. Haar trainster Samantha van Lokven (31) noemt de wereldtitel van het toptalent een nog mooier moment dan haar eigen gouden medailles. "Ik vind het zo mooi om mijn kennis en kunde op de volgende generatie over te brengen."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Trainer Van Lokven is een grootheid in kata en dan de stijl Shito-ryu, een schijngevecht tegen één of meerdere tegenstanders. Al tien jaar is ze de beste van Nederland en al jaren pakt ze Europese en wereldtitels. Afgelopen weekend in Slovenië veroverde ze twee keer goud op het WK bij de International Karate Union. "Ik begon met de sport in één bond en heb dat langzaam uitgebreid. Dit was de vijfde wereldbond waarin ik de wereldtitel heb gepakt. Helaas is de sport niet olympisch, maar ik heb nu bijna alles gewonnen wat je kunt winnen in kata. Dat kunnen weinigen zeggen en dat maakt me trots."

De prijzenkast van de Tilburgse staat bomvol met allerlei prijzen. De carrière van Yessenia (9) is pas net begonnen, maar ook zij mag zich al wereldkampioen noemen. "Ik voel me ontzettend blij toen ik afgelopen weekend mijn medaille kreeg", zegt de Gilzese. "Toen ik weer terug in Nederland was en weer naar school ging, kwam iedereen me feliciteren." Haar oom blijkt de reden te zijn dat ze de sport is gaan doen. Yessenia zag zijn trainingen en besloot het zelf ook te gaan doen. "Ik vind het zo’n leuke sport waar je veel kracht en snelheid voor moet hebben en een luide stem voor het schreeuwen. En de motivatie is belangrijk, maar dat is bij mij geen probleem."

"Ze is gedisciplineerd en gaat altijd voluit."

Terwijl Yessenia met een warming-up bezig is, kijkt Van Lokven met een grote glimlach op haar gezicht naar de jeugdige kampioen. "Ze is echt een voorbeeld voor andere kinderen. Yessenia werkt ontzettend hard, is gedisciplineerd en gaat altijd voluit. Iedere beweging en draai moet goed zijn, er wordt door de jury gekeken naar iedere vinger en voet. Ze is gemotiveerd om de allerbeste te worden."

Samantha van Lokven, Yessenia Thielen en haar vader.