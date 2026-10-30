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Ontdek

Bosschenaar rijdt in deelauto met rijbewijs dat al twee jaar verlopen is

Aangepast
Deze jonge bestuurder is zijn rijbewijs snel kwijt (archieffoto: ANP).
Deze jonge bestuurder is zijn rijbewijs snel kwijt (archieffoto: ANP).

Een 30-jarige Bosschenaar is vrijdagmiddag op de Bruistensingel in Den Bosch betrapt terwijl hij in een deelauto reed met een verlopen rijbewijs. De man had van het CBR een tijdelijk rijbewijs gekregen na een rijvaardigheidsonderzoek. Dat rijbewijs bleek al in 2024 te zijn verlopen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De deelauto is door het verhuurbedrijf opgehaald en het huuraccount van de bestuurder is geblokkeerd. De kosten worden op hem verhaald. Daarnaast werd een proces-verbaal opgemaakt.

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