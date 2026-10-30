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Man (44) alsnog opgepakt voor inbraak twee maanden geleden

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Archieffoto: Keith Allison/Flickr.
Archieffoto: Keith Allison/Flickr.

Een 44-jarige man uit Tholen is vrijdagochtend door de politie van zijn bed gelicht omdat hij verdacht wordt van een inbraak in een huis aan de Schaepmanlaan in Bergen op Zoom. Bij die inbraak in augustus werden vooral persoonlijke spullen gestolen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man werd ruim twee maanden later na een DNA-match aangehouden.

Het huis was na de inbraak volgens de politie één grote rommel: er waren kasten en lades geopend, en er was veel schade. De inbreker forceerde een raam om binnen te komen.

Agenten deden een buurtonderzoek en sporenonderzoek. Van die sporen werd DNA afgenomen en dat leverde een match op. Daarmee kon de man uit Tholen vrijdag worden aangehouden als verdachte. Hij is door de politie gehoord en zit nog vast.

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