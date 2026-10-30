Willem II treft Excelsior Rotterdam in KNVB Beker

Willem II speelt in de tweede ronde van de KNVB Beker tegen Excelsior Rotterdam. Het duel vindt plaats in het Koning Willem II stadion, ergens tussen 1 en 3 december.

Gevonden voor jou

Na een overwinning op Helmond Sport in de eerste ronde van de KNVB Beker wacht Willem II nu een thuiswedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. De loting vond plaats in de Voetbalkantine van ESPN, waar de Tricolores hun volgende tegenstander te horen kregen.

De Tilburgse club, onder leiding van trainer Jurgen Streppel, zal het opnemen tegen de ploeg uit Rotterdam in het eigen Koning Willem II stadion. De precieze datum en tijdstip van de wedstrijd worden nog vastgesteld.

Wedstrijd tussen 1 en 3 december

De wedstrijden in de tweede ronde van de KNVB Beker staan gepland op 1, 2 en 3 december. Zodra de definitieve speeldatum en het aanvangstijdstip bekend zijn, deelt Willem II dit via zijn gebruikelijke communicatiekanalen.

Excelsior Rotterdam wordt een nieuwe uitdaging voor de Tilburgse club, die hoopt opnieuw te zegevieren in het bekertoernooi.