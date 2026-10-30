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Automobilist raakt van de weg in Oeffelt, inzittenden raken gewond

Aangepast

Twee inzittenden van een auto zijn vrijdagmiddag op de Veerweg in Oeffelt gewond geraakt nadat de auto tegen een boom belandde. Daarbij reed de automobilist een lantaarnpaal uit de grond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een fietser bood eerste hulp aan de automobilist en bijrijder. De auto raakte flink beschadigd.

Het ongeluk zorgt voor een lange file. Hoe het kon dat de bestuurder van de weg raakte, is onduidelijk.

  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
    Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.

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