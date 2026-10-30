Gewonden bij crash auto, voorbijganger haalt pylonen van weginspecteur weg

Twee inzittenden van een auto zijn vrijdagmiddag op de Veerweg in Oeffelt gewond geraakt nadat de auto tegen een boom belandde. Daarbij reed de automobilist een lantaarnpaal uit de grond.

Het ongeluk zorgt voor een lange file. Hoe het kon dat de bestuurder van de weg raakte, is onduidelijk.

Een voorbijganger besloot de pylonen die een weginspecteur op de weg had gezet om de plaats van het ongeluk af te schermen weg te halen waardoor het verkeer massaal doorreed. "De rode kruizen boven de weg staan er niet voor niets!", laat de weginspecteur verontwaardigd weten op Instagram. Agenten van de politie Land van Cuijk bleven vervolgens bij de afzetting staan.