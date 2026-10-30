FC Eindhoven speelt thuis tegen Quick Boys in KNVB Beker

FC Eindhoven heeft Quick Boys geloot als tegenstander in de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker. De wedstrijd wordt gespeeld in het eigen stadion.

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De loting voor de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker heeft vanavond plaatsgevonden. FC Eindhoven, onder leiding van trainer Jan Poortvliet, speelt tegen Quick Boys. Het duel zal plaatsvinden in Eindhoven.

Eerder deze week plaatste FC Eindhoven zich voor deze ronde na een spectaculaire overwinning op FC Volendam. Op dinsdagavond wonnen de Blauwwitters met 5-3 op het veld van Volendam. Doelpunten kwamen van Siegert Baartmans (twee keer), Vicente Besuijen, Rayan Buifrahi en een eigen doelpunt van de tegenstander.

Speeldatum nog onbekend

De wedstrijd tegen Quick Boys zal worden gespeeld op dinsdag 1, woensdag 2 of donderdag 3 december 2026. De exacte datum en tijdstip zijn nog niet vastgesteld.

De club laat weten dat meer informatie over de speeldatum en kaartverkoop binnenkort via de officiële kanalen bekend wordt gemaakt.