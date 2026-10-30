Station Vught verschoven en kapsalon hoopt te blijven: dit gebeurde vandaag

Het stationsgebouw van Vught is verplaatst, snelwegen dicht voor werkzaamheden en Nicole hoopt in 2028 het zeventigjarig jubileum van haar kapsalon te vieren in Moerdijk. Deze vijf verhalen moet je vrijdag gelezen hebben.

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Een bijzondere verhuizing in Vught: het monumentale stationsgebouw, inclusief historische kelder, is 13,6 meter opgeschoven. De operatie met het 700 ton wegende pand duurde de hele dag en eindigde om 17.01 uur onder applaus van toeschouwers. Het rijksmonument moest wijken voor een vierde spoor tussen Den Bosch en Eindhoven. De kelder heeft een bijzondere geschiedenis: tijdens de Tweede Wereldoorlog hielp stationschef Willem Jooren er Joodse mensen ontsnappen aan de Duitsers. Lees hier het hele verhaal.

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Dan naar Helmond. Lexi Barker-Stone was doodsbang om haar man Gerard te vertellen dat ze als vrouw door het leven wilde. Acht jaar waren ze getrouwd in een homohuwelijk, vol liefde. Maar Gerards reactie was verrassend: hij lag een half uur in een deuk. 'Meisje, ik wist dit allang', zei hij. Nu, een jaar na haar transitie, kan Lexi rekenen op zijn volle steun. Het stel richt zich met hun stichting Regenboog Gedachte in voor LHBTIQ+-acceptatie en haalde de fototentoonstelling Oudroze naar Helmond. Wel maken ze zich zorgen: ondanks betere wetgeving zien ze de acceptatie in de samenleving teruglopen. "Op scholen en sportclubs is minder tolerantie", zegt Gerard. Lees het verhaal hier.

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Het wordt een druk weekend op Brabantse snelwegen. Delen van de A27, A58, A50 en A65 gaan dicht voor werkzaamheden. De A58 tussen Tilburg en Breda is tot dinsdagochtend afgesloten vanwege problemen met viaduct Royaaldreef. Mensen moeten rekening houden met een uur extra reistijd. Ook de A50 tussen knooppunt Bankhoef en Volkel gaat dicht, net als de A65/N65 tussen Tilburg en Den Bosch. Weggebruikers richting Utrecht kunnen de A27 beter mijden. Hier lees je de details.

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Tot slot Moerdijk. Nicole Eestermans hoopt in 2028 het zeventigjarig jubileum van haar kapsalon te vieren, op dezelfde plek waar haar vader in 1958 begon. Of dat lukt, hangt af van de toekomst van het dorp. Toen het bericht kwam dat Moerdijk moet verdwijnen, dacht ze: "Dan is het echt definitief weg." Inmiddels heeft ze er wel vertrouwen in dat het plan van tafel gaat. "Ik denk dat ik het jubileum gewoon hier kan vieren", zegt ze. Al blijft de onzekerheid: "De enige duidelijkheid is dat er geen duidelijkheid is." Lees hier haar verhaal.