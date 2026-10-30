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Stroomstoring in 's-Hertogenbosch, oorzaak onbekend

Aangepast

De stroomstoring in ’s-Hertogenbosch is opgelost. Minder dan 100 adressen zaten sinds tien over zeven vanavond zonder stroom. De storing duurde tot half negen.

Gevonden voor jou

De stroomstoring trof adressen in postcodegebied 5231. De netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak was van de onverwachte storing.

De storing werd aanvankelijk verwacht om kwart over tien vanavond te eindigen, maar is eerder opgelost.

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