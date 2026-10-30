Chef-kok doet opvallende ontdekking bij openen van oester

Oesters openen is voor de keuken van Brasserie Pastis in Rosmalen dagelijkse kost, maar vrijdag zat er ineens iets bijzonders tussen. In een van de schelpen bleek een parel te zitten. Het exemplaar is zo'n vier millimeter groot en ligt voorlopig veilig op ijs in de koeling.

"We zijn lekker bezig, het is een drukke dag", zegt Wayne Kropman, chef van de brasserie. Gasten hadden oesters besteld. Voor de zekerheid worden die bij het openen altijd gecontroleerd op kwaliteit. "Achter stond iemand oesters te openen. Tot hij zei: 'Hé chef, kom eens kijken.' Ja, zo'n parel valt wel op."

En ja, daar was-ie: een parel van vier millimeter groot. Hoeveel de parel waard is en wat de brasserie ermee gaat doen, weten ze nog niet. "Je kunt hem door een juwelier laten controleren. Maar we kunnen hem ook zelf houden. Het komt niet vaak voor."

Toch is het niet de eerste keer dat er bij de brasserie een parel uit een oester tevoorschijn komt. "Vijf à zes jaar geleden zat er bij ons ook een parel in een oester. Maar toen had de gast hem al. Die had hem al in zijn mond", vertelt hij. De gast nam de parel uiteindelijk mee naar huis.

De oesters die de brasserie serveert, komen via een visleverancier vanuit Ierland naar Rosmalen. Dat daar nu voor de tweede keer een exemplaar met een parel tussen zit, blijft volgens Kropman bijzonder. "Die kans is echt klein."