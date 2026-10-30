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Stroomstoring treft Budel, oorzaak onbekend

In Budel, gemeente Cranendonck, is sinds vanavond kwart voor acht een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend en het is nog onduidelijk hoeveel adressen getroffen zijn.

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De storing begon rond kwart voor acht vanavond en treft postcodegebied 6021. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van de kabels en leidingen, is bezig met herstelwerkzaamheden. Het is nog niet duidelijk wat de storing heeft veroorzaakt.

Volgens de netbeheerder wordt verwacht dat de storing rond kwart voor elf vanavond opgelost zal zijn.

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