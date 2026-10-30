Bel op speelveld moet kinderen in Bredase buurt van de bank krijgen

Pip drukt vrijdag op een bel op het speelveld aan de Baliëndijk in Breda. Een paar tellen later krijgt moeder Saskia een melding op haar telefoon: 'Kom spelen', staat er. De 'SpelBel' is geplaatst om te zorgen dat kinderen meer gaan buitenspelen. "Het wordt hier echt een speelparadijs", zegt Pip.

Romee van der Heijden & Imke van de Laar Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Aan de voordeur vragen om mee buiten te spelen is dus verleden tijd in de Bredaase buurt. Via een QR-code installeer je een app. Drukt iemand op de knop op het speelveld, dan krijgen ouders een seintje dat er spelende kinderen zijn die gezelschap willen. Kinderen uit de buurt zijn in ieder geval te spreken over de proef van Jantje Beton, een goed doel dat zich bezighoudt met buitenspelen. "Dan gaan kinderen kijken wie er op de bel heeft gedrukt en misschien kan die dan een nieuw vriendje maken", legt Pip uit. Heen en weer rennen

Ze zegt dat ze normaal gesproken heen en weer rent om te kijken of er kinderen spelen. "Dat vind ik ook best wel vermoeiend", zegt ze. De bel is voor haar meer dan welkom. "Ik denk dat kinderen en ik hier vaker gaan spelen."

Ook Amime (12) ziet voordelen. De bel komt voor hem als geroepen in deze tijd van het jaar. "Onze buurt wordt saaier in de herfst." Hij hoopt dat leeftijdsgenoten nu vaker iets willen gaan doen om lol te maken. "Tegenwoordig zit de jeugd op hun mobieltje buiten", zegt hij. Het is overigens een bewuste keuze van Jantje Beton om de bel in het najaar te plaatsen, omdat kinderen bij regen sneller binnen blijven.

Moeder van Pip krijgt een melding dat iemand op de SpelBel heeft gedrukt (foto: Omroep Brabant).

Breda won vorig jaar nog de titel meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Volgens wethouder Anja den Braber zijn kinderen al best wel buitenspelers. "Maar we zien ook dat er kinderen zijn die het lastig vinden om de bank af te komen en die stap te zetten", legt de wethouder uit. "En we weten dat ze verleid kunnen worden door andere kinderen die buiten zijn." Veiligheid

Maar hoe zit het met veiligheid? Je weet niet wie er op de knop drukt en weet nooit of die persoon misschien verkeerde bedoelingen heeft. Den Braber: "Bij de stap om je kinderen naar buiten te laten gaan hoort ook hoe je ze leert omgaan met alles wat ze kunnen tegenkomen op straat." De SpelBel hangt er in ieder geval voor drie maanden. Gebruikers kunnen tussendoor aangeven hoe de app bevalt. Zo wordt in de gaten gehouden of de proef werkt en of het iets is om verder door te zetten.