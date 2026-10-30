Beekse Bergen baalt van beelden van Bengaalse kat: 'Verwijder deze video'

Opmerkelijke beelden uit safaripark De Beekse Bergen: op social media is te zien hoe bezoekers met hun kat in de dierentuin rondlopen. Je mag geen huisdieren meenemen naar het dierenpark, met uitzondering van hulphonden. Toch wist een gezin een kat mee naar binnen te smokkelen en daar is het safaripark niet blij mee, schrijft pretparkwebsite Looopings.

Temmie van Uden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Op een filmpje op Instagram is te zien hoe de aangelijnde kat, een Bengaalse raskat genaamd Loki, voor het verblijf van stokstaartjes staat. De beestjes komen met z'n allen naar het glas toe om te kijken wat voor onverwachte bezoeker er aan de andere kant van het glas staat. Het baasje kijkt lachend naar het tafereel. Volgens Looopings stond er eerder ook nog een ander filmpje online waarbij de kat voor het panterverblijf stond. "Wanneer onze Bengaal de XXL-versie van zichzelf ontmoet", zou bij de beelden van een voorbijlopende panter hebben gestaan. Daarmee wordt verwezen naar het uiterlijk van de Bengaalse kat, dat lijkt op die van een wilde kat.

Verwijderverzoek

Beekse Bergen is niet blij met de actie en en beelden, is te lezen in een reactie onder de post. "Huisdieren zijn niet toegestaan ​​in het Safaripark, in het belang van de veiligheid en het welzijn van onze dieren", schrijft het park. "Erkende assistentiehonden, herkenbaar aan een officieel hesje, zijn natuurlijk wel welkom. Verwijder deze video alsjeblieft, want we willen voorkomen dat andere bezoekers de indruk krijgen dat huisdieren in het park zijn toegestaan. Bedankt!" Baasjes uit België

Het panterfilmpje lijkt ondertussen te zijn verwijderd, maar het filmpje met de stokstaartjes staat nog gewoon online op het account dat zogenaamd van de kat zelf is. Dat filmpje kreeg tot nu toe meer dan 240.000 likes. Wel hebben de baasjes van de kat, die uit België komen, na de reactie van het dierenpark zelf een reactie toegevoegd: "Belangrijk: dieren zijn niet toegestaan in het safaripark. Controleer altijd de parkregels voordat je een bezoek brengt. Deze video is niet bedoeld om anderen aan te moedigen huisdieren mee te nemen naar het park." Hoe het is gelukt de kat mee naar binnen te nemen, is niet duidelijk.