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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Budel

In Budel, gemeente Cranendonck, is sinds vanavond een stroomstoring. Minder dan 25 adressen zijn getroffen. De netbeheerder verwacht dat de storing rond kwart voor elf opgelost is.

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De stroomstoring in Budel is ontstaan door een eerdere storing of werkzaamheden, meldt de netbeheerder. Het probleem begon om vijf over tien vanavond en treft adressen in het postcodegebied 6021.

Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, wordt de storing naar verwachting binnen veertig minuten verholpen.

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