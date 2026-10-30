FC Eindhoven geeft derby uit handen

FC Eindhoven heeft vrijdagavond de derby tegen Helmond Sport verloren. Ondanks een 0-2 voorsprong bij rust ging de ploeg uiteindelijk met 3-2 ten onder. Twee late doelpunten van Helmond Sport zorgden voor een pijnlijke nederlaag.

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De wedstrijd in Helmond begon voorzichtig, met beide ploegen die moeite hadden om het gladde veld te bespelen. FC Eindhoven kreeg na tien minuten de eerste kans, maar een vrije trap van Rayan Buifrahi ging naast. Helmond Sport was daarna ook gevaarlijk, maar wist het net niet te vinden.

Het openingsdoelpunt kwam in de twintigste minuut van Siegert Baartmans, die een vrije trap van Buifrahi binnenkopte. Vlak voor rust verdubbelde Vicente Besuijen de voorsprong met een goed geplaatste vrije trap. FC Eindhoven ging met een comfortabele 0-2 voorsprong de kleedkamer in.

Helmond Sport vecht zich terug

Na rust kwam Helmond Sport sterk uit de kleedkamer en zette FC Eindhoven onder druk. De aansluitingstreffer viel in de 64e minuut door een eigen doelpunt van Owen Renfrum na een vrije trap. Helmond Sport bleef aandringen en kwam vlak voor tijd op gelijke hoogte via Lovro Golic.

In de blessuretijd ging het helemaal mis voor FC Eindhoven. Een schot van invaller Kiton Ekoli bezorgde Helmond Sport de overwinning en zorgde voor een dramatisch einde van de derby. Zo gaf FC Eindhoven de wedstrijd volledig uit handen.

Volgende wedstrijd in Eindhoven

FC Eindhoven speelt volgende week vrijdag in het eigen Jan Louwers Stadion tegen Jong Ajax. Het duel begint om acht uur ’s avonds.