Helmond Sport wint derby na comeback in blessuretijd

Helmond Sport heeft vrijdagavond FC Eindhoven verslagen in een spectaculaire derby. Na een 0-2 achterstand bij rust won de ploeg uit Helmond met 3-2 dankzij een winnende treffer in blessuretijd. Lovro Golič en Kiton Ekoli speelden een belangrijke rol in de comeback. Het MySteel Stadion barstte na de beslissende goal uit in feestgedruis.

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Helmond Sport stond bij rust nog met 0-2 achter in de derby tegen FC Eindhoven. De bezoekers scoorden via Siegert Baartmans en Vicente Besuijen, terwijl Helmond Sport moeite had om kansen te benutten. Toch kwam de ploeg sterk uit de kleedkamer in de tweede helft.

In de 63e minuut viel de aansluitingstreffer door een eigen doelpunt van een FC Eindhoven-verdediger. De spanning in het MySteel Stadion steeg, terwijl Helmond Sport vol bleef aanvallen. Acht minuten voor tijd zorgde Lovro Golič met een kopbal voor de gelijkmaker. Dit was zijn eerste doelpunt voor de club.

Spectaculaire slotfase

De wedstrijd leek te eindigen in een gelijkspel, maar diep in blessuretijd kwam Helmond Sport alsnog op voorsprong. Kiton Ekoli haalde in de 95e minuut uit van afstand en zorgde met zijn schot voor de winnende treffer. Na de goal werd het duel kort stilgelegd omdat bekers op het veld werden gegooid, maar uiteindelijk klonk het eindsignaal met een 3-2 overwinning voor Helmond Sport.

De zege betekent dat de ploeg een achterstand van twee doelpunten volledig heeft omgedraaid. Lovro Golič, die de gelijkmaker maakte, werd na afloop uitgeroepen tot Man of the Match. De overwinning zorgde voor feestelijke taferelen in Helmond.

Helmond Sport speelde met de volgende opstelling: Bergsen; Van Bree-Yahia, Koglin, Golič, Poll; Ludwig, Van der Velde, Huiberts; Essakkati, Bajrami en Lenaerts. De doelpunten werden gescoord in de 63e, 88e en 95e minuut.