Gewonden bij steekpartij Helmond, flink bloedspoor naar huis aan overkant

Bij een steekpartij in een appartement aan het Soesterbergplein in Helmond zijn twee mensen gewond geraakt. Agenten hielden rond middernacht in de omgeving een man aan.

Een van de twee slachtoffers zou heftig bloedend vanuit het appartement naar een huis aan de overkant van de straat zijn gelopen. Daar werd het slachtoffer opgevangen en verzorgd tot de hulpdiensten aankwamen. Er was een groot bloedspoor van het appartementencomplex naar het huis te zien. Dit is door de brandweer verwijderd.

Hoe ernstig gewond het tweede slachtoffer is is niet bekend. Het zou gaan om twee mannen. Politie heeft het huis verzegeld en gaat later verder met het onderzoek.