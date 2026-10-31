Twee mannen gewond bij steekpartij Helmond, verdachte (21) aangehouden

Bij een steekpartij in een appartement aan het Soesterbergplein in Helmond zijn vrijdagavond laat twee mannen gewond geraakt. De politie hield kort daarna een 21-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. Hij zit vast en wordt verhoord.

Volgens de politie hadden de betrokkenen kort voor de steekpartij vermoedelijk ruzie in het appartement. Het gebeurde iets voor middernacht.

Bloedspoor door de straat

Beide gewonden vluchtten naar een woning verderop in de straat. Een van hen liep hevig bloedend naar een huis aan de overkant. Daar werd hij opgevangen en verzorgd tot de hulpdiensten er waren. Van het appartementencomplex naar het huis liep een groot bloedspoor, dat de brandweer heeft weggehaald.

Agenten gaven eerste hulp aan een man die aan zijn arm gewond was. Een van de slachtoffers moest naar het ziekenhuis. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend.

Appartement verzegeld

Uit onderzoek, onder meer onder getuigen, werd duidelijk wie de verdachte was. Hij werd buiten het appartement aangehouden.

De politie heeft het appartement verzegeld. Het onderzoek naar de aanleiding en de toedracht loopt nog.