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Ontdek

Brand verwoest verwaarloosd busje op parkeerplaats in Kaatsheuvel

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

In een busje op de parkeerplaats bij de Jumbo-supermarkt aan de Hoofdpoort in Kaatsheuvel is vrijdagavond brand uitgebroken. Het vuur werd rond halfelf ontdekt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit de achterkant van het busje. In de laadruimte lag voornamelijk rommel. Het busje maakte een verwaarloosde indruk en zou volgens mensen in de buurt al enkele weken op deze parkeerplaats staan. De achterdeuren waren soms open en soms dicht.

Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. De brandweer heeft het busje geblust. Agenten hebben het busje met lint afgezet en contact opgenomen met de eigenaar. Deze is verzocht het busje te laten verwijderen.

  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
    Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.
  • Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

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