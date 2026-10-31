Verwaarloosd busje gaat in vlammen op bij supermarkt in Kaatsheuvel

Een verwaarloosd busje op de parkeerplaats bij de Jumbo-supermarkt aan de Hoofdpoort in Kaatsheuvel is vrijdagavond in brand gevlogen. Het vuur werd rond halfelf ontdekt. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht.

Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit de achterkant van het busje. De brandweer heeft het busje geblust. In de laadruimte lag vooral rommel.

Al weken geparkeerd

Het busje maakte een verwaarloosde indruk. Volgens mensen in de buurt stond het al een paar weken op deze parkeerplaats. De achterdeuren waren soms open en soms dicht.

Agenten hebben het busje met lint afgezet en contact opgenomen met de eigenaar. Ze hebben de eigenaar gevraagd het busje te laten weghalen.