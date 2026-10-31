Weer een ontploffing bij een huis in Helmond: 'Ik zat rechtop in bed'

Een explosief is vrijdagnacht ontploft bij de voordeur van een huis aan het Rozenhof in Helmond. Dat gebeurde rond vier uur ‘s nachts. Een buurtbewoonster laat weten dat de knal zo hard was dat ze rechtop in bed zat.

Bij de explosie is niemand gewond geraakt. Een raam in de deur is kapot, maar de politie weet nog niet of dat door de explosie komt of dat het raam al eerder sneuvelde.

Agenten doen onderzoek. Op straat werd onder meer een dop van een fles gevonden.

Nog een explosie

Woensdagnacht was het ook al raak in Helmond. Toen ging er een explosief af bij een huis aan de Beelsstraat. Het verwoestte de voordeur van dat huis en de brievenbus van de buren. Ook daar raakte niemand gewond.

In de Beelsstraat werd een fles gevonden waarin vermoedelijk een brandbare vloeistof had gezeten. Een explosievenexpert van de politie kwam naar de straat voor onderzoek.