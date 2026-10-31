Accu aan oplader veroorzaakt brand in huis in Esch, bewoners op tijd weg

In een huis aan de Leunisdijk in het centrum van Esch is vrijdagnacht brand uitgebroken. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt en was ontstaan bij een accu die in een bijgebouw aan de oplader zat.

Toen de brandweer en de politie aankwamen, hadden de bewoners en hun honden het huis al verlaten. De brandweer had het brandje snel onder controle en legde de accu vervolgens in een bak water.

De brand had flink wat rook veroorzaakt in het huis. De brandweer heeft met behulp van een ventilator de rook uit het huis verdreven.

Ambulancemedewerkers hebben een van de bewoners nagekeken. Die had het benauwd gekregen vanwege de rook.