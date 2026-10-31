Accu veroorzaakt brand in huis in Esch, bewoners op tijd weg

Een accu heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand veroorzaakt in een huis aan de Leunisdijk in het centrum van Esch. De bewoners en hun honden waren al buiten toen de brandweer en de politie aankwamen.

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Het vuur werd rond vijf uur ‘s nachts ontdekt. Het ontstond bij een accu die in een bijgebouw aan de oplader zat. De brandweer had de brand snel onder controle en legde de accu daarna in een bak water.

Huis vol rook

Door de brand kwam er flink wat rook in het huis. De brandweer blies de rook met een ventilator naar buiten.

Ambulancemedewerkers hebben een van de bewoners nagekeken, omdat die het benauwd had gekregen door de rook.