Stroomstoring in Dussen, oorzaak nog onbekend

In Dussen, gemeente Altena, is sinds half negen vanochtend een stroomstoring actief. De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Naar verwachting wordt het probleem rond één uur vanmiddag opgelost.

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De stroomstoring treft het postcodegebied 4271 in Dussen. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud aan kabels en leidingen, is bezig om de storing te verhelpen.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. De verwachting is dat de stroomvoorziening rond één uur vanmiddag weer hersteld zal zijn.