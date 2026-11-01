Frans woont al dertig jaar op tjalk Grietje, nu staat de woonboot te koop

Tjalk Grietje, een schip uit 1911, staat te koop. Frans woont al dertig jaar op de woonboot in de Brede Haven in Den Bosch en heeft daar geen moment spijt van gehad. “Ik heb geen tuin bij te houden. Mijn tuin drijft voorbij, elke vijf minuten een nieuwe.”

Celine van Haaren Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Daarvoor woonde hij altijd in een huis. Tot hij zeilcursussen ging doen en als maatje meevoer op charterschepen. “Ik dacht: als ik met pensioen ben, neem ik zelf ook een boot.” Maar toen zag hij dit schip liggen. “Ik dacht: waarom zou ik wachten?” In 1996 kocht hij de boot, die toen nog de Noord-Fries heette. Friese naam

Van die naam was Frans niet zo gecharmeerd. Hij zocht een nieuwe Friese naam, want de tjalk werd in 1911 gebouwd bij Barkmeijer in Dokkum. “Grietje vond ik gewoon mooi. En zo heb je Frans en Grietje.” In de loop der jaren knapte hij haar flink op. In 2008 bouwde hij de roef opnieuw op en kreeg het schip een nieuwe motor en boegschroef. In 2022 verving hij het dak van het woonruim door staal en isoleerde hij het.

Grietje (foto: WesselsWaterWonen).

Vakantiegevoel

Grietje heeft een vaste ligplaats, maar ligt niet vast. “Twee stekkers en een slang los, en ik kan varen.” Dat doet hij ook, en vaker dan de anderen aan de steiger. “Ik vaar er heel Nederland en België mee door. Als het meezit, zit ik binnen een half uur op de Maas en kan ik alle kanten op. De ultieme vrijheid.” Dat gevoel begint al bij vertrek. “Als ik de motor start en onder de ophaalbrug door vaar, heb ik al vakantie”, vertelt hij. Zijn favoriete plek aan boord is zijn bureau. “Daar zit ik vaak lekker te internetten.” Zijn andere favoriete plek is zijn slaapkamer onder het voordek. Als het hard waait, wiegen de golven hem in slaap. “Maar daar wen je heel erg aan. Bezoek valt het altijd op dat het wiebelt.” Juist slecht weer vindt hij fijn. “Als het stormt en regent, hoor je dat overal om je heen. Dan zit ik lekker bij mijn warme kachel.” In de zomer varen de bootjes voorbij, in de winter zwemmen de eenden rond.

Het ruim (foto: WesselsWaterWonen).

Gedwongen te onthaasten

Het leven aan boord heeft hem veranderd, zegt hij. “Een schip dwingt je tot onthaasten. Als ik terugkom, vaar ik op mijn gemak de haven in en kijk ik goed waar ik aanleg. Je kunt geen haast hebben. Je leeft aandachtiger en je bent je veel bewuster van de natuur.” Toch gaat Grietje in de verkoop. Frans is met pensioen en kerngezond, en hij wil zijn tijd anders besteden. “Het onderhouden van de boot heb ik dertig jaar met liefde gedaan, maar ik ben klaar voor nieuwe dingen. Ik wil gaan reizen.”

De ligplaats van Grietje (foto: WesselsWaterWonen).





Een huis zit er voorlopig niet in, want dat trekt hem niet. Hij gaat rondtrekken met een bus of camper. Grietje staat te koop voor 295.000 euro kosten koper. Daarvoor krijg je 30 vierkante meter woonruimte.