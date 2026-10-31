Supermarkten werken aan noodwinkels voor oorlog of stroomuitval

Supermarktketens, waaronder Jumbo uit Veghel, werken aan noodplannen voor een grote stroomuitval, bijvoorbeeld door een overstroming of oorlog. Ze willen ervoor zorgen dat Nederlanders dan toch nog genoeg eten en drinken kunnen kopen.

Nu nog dicht Op dit moment moeten supermarkten, net als bijna alle andere winkels in Nederland, dicht bij grote stroomstoringen. Klanten kunnen dan niet meer pinnen, kassa’s werken niet meer en koelkasten en vriezers vallen uit. “Stroomstoringen duren nu gemiddeld anderhalf uur”, zegt Ruud Limmen, voorzitter van het Incident Management Team van Albert Heijn.

De supermarktketens willen dat in zo’n rampscenario per regio zeker één supermarkt open blijft, schrijft het Financieele Dagblad . Hoe die regio’s eruitzien, is nog niet bepaald. De aangewezen supermarkt in zo’n gebied moet extra weerbaar worden gemaakt.

Slechts een handjevol supermarkten in Nederland heeft een noodaggregaat, omdat de stroomvoorziening normaal gesproken heel betrouwbaar is. Door de toenemende spanningen in de wereld, mede door de groeiende dreiging vanuit Rusland, zijn er dagelijks cyberaanvallen. In het ergste geval kunnen die heel Nederland dagenlang platleggen. Dan kan de voedselvoorziening snel in gevaar komen.

Vraag van NAVO

De supermarkten praten al ongeveer een half jaar over de voorbereidingen op dit soort scenario’s. Dat begon nadat de NAVO vroeg of Nederland klaar is voor een zogeheten ‘artikel 5-situatie’. Dat is een aanval op een NAVO-land, waarbij andere NAVO-leden moeten helpen. Nederland moet dan naast voedsel voor de eigen bevolking ook voedsel hebben voor vluchtelingen en NAVO-militairen.

De aangewezen supermarkten liggen niet in een afgesloten winkelcentrum. Ze moeten uit voorzorg bijvoorbeeld noodaggregaten kopen, zodat hun betaalsystemen en andere systemen niet uitvallen. Volgens Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is dat wel erg duur, omdat de aggregaten regelmatig onderhoud nodig hebben. “Het kost heel veel geld om dit allemaal te doen, voor alle zekerheid.”

Extra personeel

Daarnaast moet de supermarkt mogelijk extra personeel inhuren, zoals beveiligers, omdat klanten agressief kunnen worden als er voedselgebrek dreigt. Ook de distributiecentra hebben dan een probleem. Daar werken veel mensen uit Oost-Europa, die mogelijk hun eigen land willen gaan verdedigen. De distributiecentra moeten dan snel nieuw personeel vinden. Daarover willen de supermarkten in gesprek met het ministerie van Sociale Zaken.