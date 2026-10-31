Luuk werd verliefd op PSV, zijn Willem II-vrienden snappen er niks van

Ze groeiden allemaal op in de rook van Tilburg, maar ze zijn niet allemaal voor Willem II. Daardoor zorgt de wedstrijd PSV - Willem II voor verdeeldheid bij Het Tussenuurtje. Meestal staan de jongens bekend als de gezelligste vriendengroep van Brabant, maar dit weekend is dat even anders.

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Jonas Brock en Lucas Verstappen hebben een seizoenskaart bij Willem II en snappen er dan ook niks van dat hun vriend Luuk Zijlmans voor PSV is. “Je bent hier geboren en getogen. Je hebt hier alles gehad, dan moet je ook voor Willem II zijn”, vindt Jonas. Verliefd op PSV

Luuk legt uit waarom hij voor PSV koos. “Ik werd vroeger door mijn oom meegenomen naar het Philips Stadion en toen was ik verliefd.” Volgens Lucas heeft zijn vriend vooral een makkelijke keuze gemaakt. “Daar win je natuurlijk alles en dat heb je bij Willem II niet.” De Tilburgers wonnen dit seizoen nog geen wedstrijd in de eredivisie.

Podium bij winst

Een uitwedstrijd bij PSV geeft dan niet meteen vertrouwen. Toch houdt Jonas de moed erin. “Statistisch gezien moet je een keer gaan winnen en dat moment komt steeds dichterbij. Het wordt 1-2.” Wint Willem II echt in Eindhoven, dan heeft Lucas een mooi idee. “Dan tuigen we een podium op en worden ze gehuldigd.” Jonas vult aan: “Dan ben ik niet voor vier uur ‘s nachts thuis.” Niet samen kijken

Samen de wedstrijd kijken zit er voor de vrienden niet in. “Luuk vindt het wel heel lekker als het slecht bij ons gaat”, klinkt het bij de Willem II-fans. Toch blijft Luuk respectvol. “Ik gun het de Willem II’ers van harte, maar het gaat natuurlijk niet gebeuren.” Gelukkig zijn de mannen na zaterdag weer vrienden en gaan ze vrolijk door met de podcast en het YouTube-kanaal van Het Tussenuurtje. PSV ontvangt Willem II zaterdag om kwart voor zeven ‘s avonds in het Philips Stadion. De Tilburgers spelen dan voor het eerst dit seizoen onder leiding van Jurgen Streppel. Hij vervangt de ontslagen John Stegeman. Bij PSV is de verwachting dat Ricardo Pepi na blessureleed terugkeert in de selectie.