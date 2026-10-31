Gevangenis Vught blijft risicogebied: politie mag blijven fouilleren

Burgemeester Chantal Nijkerken-de Haan van Vught heeft het veiligheidsrisicogebied rond de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught met een jaar verlengd, tot 31 oktober 2027. Dat betekent dat er streng toezicht blijft, omdat de kans op geweld er groter is.

Uit een recente evaluatie blijkt dat er nog steeds goede reden is om te vrezen dat de openbare orde en veiligheid worden verstoord, meldt DTV Nieuws . Het gaat om de Lunettenlaan en de Boslaan, de Vughtse Gement en het gebied in en rond PI Vught.

Zwaarste gevangenen

In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) van PI Vught zitten gevangenen met een hoog risico. Ook heeft de gevangenis een eigen rechtszaal en waren er ontsnappingspogingen en geweld. Daarom is het luchtruim boven de PI ook permanent dicht.

De officier van justitie en de politie hebben daarom geadviseerd het veiligheidsrisicogebied te verlengen. Ook PI Vught vindt dat belangrijk.

Fouilleren zonder verdenking

Binnen het veiligheidsrisicogebied kunnen politie en officier van justitie opdracht geven om preventief te fouilleren. Dan mogen mensen gefouilleerd worden, ook als ze nergens van verdacht worden. Dat geldt ook voor verpakkingen, reisbagage en vervoersmiddelen.

Het veiligheidsrisicogebied is op 23 juni 2020 voor het eerst ingesteld.