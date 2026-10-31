Stroomstoring in Roosendaal: oorzaak nog onbekend

In Roosendaal is sinds gisteravond een stroomstoring gaande. De oorzaak is nog niet bekend en de netbeheerder verwacht dat het probleem vanavond rond zes uur is opgelost.

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De storing begon op zaterdag 30 oktober rond half tien 's avonds. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen in Roosendaal zonder stroom zitten. Wel zijn de postcodes 4703 en 4704 getroffen.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van het stroomnet, wordt er hard gewerkt om het probleem te verhelpen.