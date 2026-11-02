Brabant Nieuws verdwijnt: meer warmte, meer gezelligheid en Brabantser
Warmer, losser, dichter bij de kijker, Brabantser en een compleet nieuwe vormgeving. Na bijna dertig jaar verdwijnt de naam Brabant Nieuws. Het programma gaat vanaf maandag verder als Brabant Vandaag, met een nieuwe uitstraling én een andere manier van nieuws brengen. Minder afstandelijk, meer interactie en meer aandacht voor wat er leeft bij Brabanders.
"We moeten af van het traditionele tv-zenden", zegt redactiechef tv Eric Hesen. "Het medialandschap verandert en daar moeten we in mee." Het losse programma Brabant Vandaag verdwijnt en gaat op in dit nieuwe nieuwsprogramma, dat dezelfde naam draagt.
Met het nieuwe Brabant Vandaag kiest Omroep Brabant voor een nieuwe aanpak. "We willen nieuws op een andere manier brengen. Groot nieuws blijft natuurlijk belangrijk, maar de manier waarop we dat doen verandert." Het nieuwe Brabant Vandaag heeft volgens Hesen meer weg van het nieuwsprogramma EditieNL: warm, toegankelijk en dichtbij.
Wat Brabanders bezighoudt
Brabant Vandaag behandelt naast het belangrijkste nieuws vooral wat Brabanders bezighoudt. "Wat wordt online veel gelezen? Waar praten Brabanders over? Dat soort onderwerpen krijgt meer aandacht. We maken dit voor de Brabander."
Als voorbeeld noemt hij de griepgolf die jaarlijks terugkeert. "Daar zit niet altijd een directe journalistieke aanleiding achter, maar leraren vallen uit, kinderen zitten thuis en heel Brabant heeft het erover. Daarom gaan wij er nu juist wél iets mee doen."
Nina van den Broek is maandag de eerste die het vernieuwde tv-programma gaat presenteren. "Ik vind het nieuwe Brabant Vandaag fantastisch", vertelt ze. "Dit format past veel meer bij mij als presentator. Ik zeur al zo lang als ik hier werk dat ik de kijker liever met 'je' wil aanspreken in plaats van met 'u'", lacht ze. "Ik vind afstand niet passen bij Brabant."
Hoewel ze het heel spannend vindt, heeft ze er ook megaveel zin in. "Ik vind het een eer dat ik het mag doen. En we hebben lang en hard gewerkt om er iets nieuws en moois van te maken, dus dan wil je het ook wel echt goed doen."
Ook de manier waarop het nieuws wordt verteld, verandert. Waar nieuws vroeger vooral kort en neutraal werd gebracht, krijgen presentatoren nu de ruimte om verhalen uitgebreider en met meer emotie te vertellen.
De kijkers krijgen bovendien een grotere rol. De redactie gaat vaker met de camera de straat op om Brabanders te spreken. Ook worden vragen van lezers bij artikelen behandeld. Positief nieuws krijgt eveneens meer aandacht. En de uitzending afsluiten met 'houdoe'? Dat hoort er voortaan gewoon bij. Nina: "Dat was een jaar geleden nog ondenkbaar."
Nieuwe vormgeving
Niet alleen de inhoud, ook de tv-studio krijgt een nieuwe vormgeving. De traditionele presentatiedesk verdwijnt, net als de harde witte en rode kleuren. Daarvoor in de plaats komen onder meer zachtere en warmere roze, rode, oranje, gele tinten en hout. "Het moest zachter en warmte en gezelligheid uitstralen", legt Hesen uit. "Het is nu meer een huiskamer." Daarnaast komt er nu een verticaal beeldscherm bij.
De presentator gaat niet meer op in de achtergrond, maar staat nu letterlijk dichterbij de kijker. Een net jasje hoeft niet meer; een spijkerbroek of sportievere outfit mag gewoon. Tv-kijkers worden niet meer met 'u' aangesproken, maar voortaan dus met 'je'.
Minder afstandelijk, dichterbij en met meer ruimte voor Brabantse verhalen. Brabant Vandaag is elke dag te zien om half zes 's avonds.