Meer huiskamer, minder nieuwsstudio: Brabant Nieuws wordt Brabant Vandaag

Warmer, losser, dichter bij de kijker, Brabantser en een compleet nieuwe vormgeving. Na bijna dertig jaar verdwijnt de naam Brabant Nieuws. Het programma gaat vanaf maandag verder als Brabant Vandaag, met een nieuwe uitstraling én een andere manier van nieuws brengen. Minder afstandelijk, meer interactie en meer aandacht voor wat er leeft bij Brabanders.

Florence van der Molen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"We moeten af van het traditionele tv-zenden", zegt redactiechef tv Eric Hesen. "Het medialandschap verandert en daar moeten we in mee." Het losse programma Brabant Vandaag verdwijnt en gaat op in dit nieuwe nieuwsprogramma, dat dezelfde naam draagt. Met het nieuwe Brabant Vandaag kiest Omroep Brabant voor een nieuwe aanpak. "We willen nieuws op een andere manier brengen. Groot nieuws blijft natuurlijk belangrijk, maar de manier waarop we dat doen verandert." Het nieuwe Brabant Vandaag heeft volgens Hesen meer weg van het nieuwsprogramma EditieNL: warm, toegankelijk en dichtbij. Wat Brabanders bezighoudt

Brabant Vandaag behandelt naast het belangrijkste nieuws vooral wat Brabanders bezighoudt. "Wat wordt online veel gelezen? Waar praten Brabanders over? Dat soort onderwerpen krijgt meer aandacht. We maken dit voor de Brabander."

Als voorbeeld noemt hij de griepgolf die jaarlijks terugkeert. "Daar zit niet altijd een directe journalistieke aanleiding achter, maar leraren vallen uit, kinderen zitten thuis en heel Brabant heeft het erover. Daarom gaan wij er nu juist wél iets mee doen."

Nina van den Broek is maandag de eerste die het vernieuwde tv-programma gaat presenteren. "Ik vind het nieuwe Brabant Vandaag fantastisch", vertelt ze. "Dit format past veel meer bij mij als presentator. Ik zeur al zo lang als ik hier werk dat ik de kijker liever met 'je' wil aanspreken in plaats van met 'u'", lacht ze. "Ik vind afstand niet passen bij Brabant." Hoewel ze het heel spannend vindt, heeft ze er ook megaveel zin in. "Ik vind het een eer dat ik het mag doen. En we hebben lang en hard gewerkt om er iets nieuws en moois van te maken, dus dan wil je het ook wel echt goed doen."