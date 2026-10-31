Imker waarschuwt voor hoornaarsteek: ‘Verwijder nooit zelf nest’

Imkers in Heesch en omgeving draaien overuren om grote hoornaarnesten weg te halen. Wie goed oplet, kan nu zo’n nest van de Aziatische of Europese hoornaar in de bomen zien hangen. Weghalen is belangrijk, want een steek is erg pijnlijk en kan gevaarlijk zijn.

Dtv Nieuws Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Imker Ko Leijdekkers kijkt omhoog naar een boom aan de Beellandstraat in het centrum van Heesch. “Dit is een grote! Hier zitten zo’n vier- tot vijfduizend hoornaars in!” Leijdekkers is lid van Imkervereniging Sint Ambrosius Bernheze. Met zijn collega’s is hij de laatste weken al meerdere keren op meldingen afgekomen. Dat schrijft DTV Nieuws. Topdrukte

“We beginnen vandaag in Heesch en rijden hierna door naar Nistelrode, waar een nest hangt. En ook in Heeswijk-Dinther hangen twee grote nesten”, somt de imker op. Dat er juist nu veel meldingen binnenkomen, nu de blaadjes van de bomen vallen, is niet gek. “Mensen zien ze nu veel sneller hangen.” Terwijl steeds meer mensen zich rond de in het wit geklede imkers verzamelen, bereiden de vrijwilligers zich voor. Een van die nieuwsgierige mensen is Claudia, die het gigantische nest meldde. “Ik fietste hier zo’n twee weken geleden. Ik keek een beetje naar boven en zag ineens een nest hangen. Het leek wel een skippybal!” Ze aarzelde niet en belde Leijdekkers.

Een Aziatische hoornaar (foto: Claudia Bussemaker).