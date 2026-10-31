Imker waarschuwt voor hoornaarsteek: ‘Verwijder nooit zelf nest’
Imkers in Heesch en omgeving draaien overuren om grote hoornaarnesten weg te halen. Wie goed oplet, kan nu zo’n nest van de Aziatische of Europese hoornaar in de bomen zien hangen. Weghalen is belangrijk, want een steek is erg pijnlijk en kan gevaarlijk zijn.
Imker Ko Leijdekkers kijkt omhoog naar een boom aan de Beellandstraat in het centrum van Heesch. “Dit is een grote! Hier zitten zo’n vier- tot vijfduizend hoornaars in!” Leijdekkers is lid van Imkervereniging Sint Ambrosius Bernheze. Met zijn collega’s is hij de laatste weken al meerdere keren op meldingen afgekomen. Dat schrijft DTV Nieuws.
Topdrukte
“We beginnen vandaag in Heesch en rijden hierna door naar Nistelrode, waar een nest hangt. En ook in Heeswijk-Dinther hangen twee grote nesten”, somt de imker op. Dat er juist nu veel meldingen binnenkomen, nu de blaadjes van de bomen vallen, is niet gek. “Mensen zien ze nu veel sneller hangen.”
Terwijl steeds meer mensen zich rond de in het wit geklede imkers verzamelen, bereiden de vrijwilligers zich voor. Een van die nieuwsgierige mensen is Claudia, die het gigantische nest meldde. “Ik fietste hier zo’n twee weken geleden. Ik keek een beetje naar boven en zag ineens een nest hangen. Het leek wel een skippybal!” Ze aarzelde niet en belde Leijdekkers.
Als al het gereedschap klaarstaat, begint de klus. Met een grote stofzuiger prikken de imkers een gaatje in de onderkant van het nest. Duizenden hoornaars vallen de buis aan. Sommige verdwijnen door de enorme zuigkracht in het apparaat, andere vluchten weg.
Souvenir voor Claudia
Na ongeveer een kwartier is er van het nest niet veel meer over. Sommige stukken zijn naar beneden gevallen. De hoornaars verdedigen wat er nog over is, maar moeten uiteindelijk de strijd staken.
Claudia heeft een stuk nest weten te bemachtigen. “Een souvenir voor op de kast”, roept ze glunderend. Er zit nog een verdwaasde hoornaar op. Die kiest uiteindelijk eieren voor zijn geld en vliegt de wijde wereld in, op zoek naar een nieuw thuis.
Waarschuwing
Hopelijk is dat ver weg in een bos, waar mensen en huisdieren geen last hebben van het insect. De steek van de Aziatische hoornaar is erg pijnlijk en kan gevaarlijk zijn voor mensen die allergisch zijn.
Daarom waarschuwt Leijdekkers: “Nooit, nooit, maar dan ook echt nooit zelf een nest verwijderen! Laat dat aan professionals over. Meld het aan de gemeente of aan ons en dan komen wij hem verwijderen.”