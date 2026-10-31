Winkel in Eindhoven dichtgetimmerd uit angst voor onrust, ook ME in de stad

De Adidas-winkel in de Rechtestraat in Eindhoven is zaterdagmiddag uit voorzorg dichtgetimmerd. De winkel is bang voor onrust na oproepen op sociale media. Er staat ook beveiliging voor de deur. Ook de ME is in de binnenstad.

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Op sociale media roepen accounts mensen op om zaterdag in verschillende steden de straat op te gaan. Wie er achter die accounts zit, is niet bekend. De oproepen worden een ‘Gen Z-protest’ genoemd. Er is vrees dat de protesten net als in Frankrijk uitlopen op rellen en plunderingen. Veel zorgen in Den Haag

Die zorgen spelen vooral in Den Haag. Daar hebben sinds vrijdagavond tientallen winkels in het centrum hun ramen dichtgetimmerd. Zaterdagochtend kwamen er nog meer bij, zoals MediaMarkt, Primark en Decathlon. Daar is de politie zaterdagmiddag massaal aanwezig.