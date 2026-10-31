Winkel in Eindhoven dichtgetimmerd uit angst voor onrust, ook ME in de stad
De Adidas-winkel in de Rechtestraat in Eindhoven is zaterdagmiddag uit voorzorg dichtgetimmerd. De winkel is bang voor onrust na oproepen op sociale media. Er staat ook beveiliging voor de deur. Ook de ME is in de binnenstad.
Op sociale media roepen accounts mensen op om zaterdag in verschillende steden de straat op te gaan. Wie er achter die accounts zit, is niet bekend. De oproepen worden een ‘Gen Z-protest’ genoemd. Er is vrees dat de protesten net als in Frankrijk uitlopen op rellen en plunderingen.
Veel zorgen in Den Haag
Die zorgen spelen vooral in Den Haag. Daar hebben sinds vrijdagavond tientallen winkels in het centrum hun ramen dichtgetimmerd. Zaterdagochtend kwamen er nog meer bij, zoals MediaMarkt, Primark en Decathlon. Daar is de politie zaterdagmiddag massaal aanwezig.
Ook in Amsterdam namen een paar winkels maatregelen. A.S. Watson, het moederbedrijf van Kruidvat en ICI Paris XL, spreekt van een “voorzorgsmaatregel”. Volgens het bedrijf gaat de veiligheid van het personeel voor.
Eindhoven en Oss werden in de oproepen alleen zijdelings genoemd. De gemeenten Eindhoven en Oss en de politie zeggen dat ze de geruchten kennen. De politie houdt sociale media in de gaten.
PSV-supporters in de binnenstad
Ook PSV-supporters bemoeien zich ermee. Vrijdagavond zeiden ze al dat ze in de binnenstad van EIndhoven zouden verzamelen om eventuele relschoppers tegen te houden.
De harde kern van PSV zou vanaf zaterdagmiddag twee uur in de binnenstad zijn om ‘waar nodig’ winkels te beschermen. De politie is ook in het centrum. Zo zijn er busjes van de ME gezien.