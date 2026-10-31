RKC Waalwijk treft SC Cambuur in tweede ronde beker

RKC Waalwijk speelt in de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker een thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De loting hiervoor vond vandaag plaats.

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De Geelblauwen hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de beker door BVV Barendrecht te verslaan. Dat gebeurde na een spannende strafschoppenserie, waarin RKC met 4-1 de overwinning behaalde. De reguliere wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel.

De loting voor de tweede ronde heeft bepaald dat RKC het in eigen stadion opneemt tegen SC Cambuur. Het is nog niet bekend op welke dag de wedstrijd wordt gespeeld, maar de tweede ronde staat gepland op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 december 2026.

De KNVB zal later bekendmaken op welke van deze dagen RKC Waalwijk tegen SC Cambuur zal aantreden.