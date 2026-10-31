Bossche Bol is nu officieel erfgoed, eerste stap naar wereldlijst

De Bossche Bol, ook wel Bossche chocoladebol genoemd, wordt erkend als immaterieel erfgoed. Dat meldt ‘Stichting Genotschap van de Bossche Chocoladebol’ in een persbericht. Het is al langere tijd een wens van vele Bosschenaren dat de Brabantse lekkernij op de Inventarislijst Immaterieel Erfgoed Nederland terechtkomt.

Maak ons je Google-favoriet

Maak ons je Google-favoriet

Begin dit jaar werd een aanvraag ingediend om de Bossche Bol op die lijst te krijgen. Nu is het dus zo ver en heeft de organisatie, KIEN, besloten om de Bossche Bol toe te voegen. Dat schrijft DTV Nieuws .

De Bossche Bol komt hiermee in een lijstje met de Limburgse Vlaai, de Groningse Eierbal en natuurlijk het Brabantse worstenbroodje.

Eerste stap naar werelderfgoed?

De stichting reageert verheugd op het nieuws. “Met de erkenning van de bol als immaterieel erfgoed beoogt het Genotschap van de Bossche Bol de culturele identiteit en verbinding binnen en buiten de Bossche gemeenschap te versterken", schrijft de organisatie.

Per 2 november wordt de Bossche Bol toegevoegd aan de Inventarislijst Immaterieel Erfgoed. Zo is de eerste stap gezet om de lekkernij ook op de Wereld Erfgoedlijst te krijgen.