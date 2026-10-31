Vier jij Halloween op een bijzondere manier? Stuur ons je foto's!

Omroep Brabant is op zoek naar Brabanders die Halloween op een bijzondere manier vieren. Is jouw huis veranderd in een horrorhuis, organiseer je een spectaculaire halloweentocht of heb je een traditie die jij en je familie al jaren volgen? We zijn benieuwd!

Maak ons je Google-favoriet

Maak ons je Google-favoriet

Halloween kun je tegenwoordig ook in Brabant bijna niet meer missen. Op veel plekken zijn huizen omgetoverd tot spookhuizen, jongeren gaan verkleed op stap en kinderen lopen zaterdagavond langs de deuren. Maar sommige mensen pakken het echt bijzonder aan.

Jouw verhaal

Schuilt er achter jouw Halloween misschien wel een heel persoonlijk of opmerkelijk verhaal? En wat maakt deze dag voor jou zo speciaal?

Laat het ons weten en stuur je verhaal met foto's naar [email protected].