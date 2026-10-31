Koninklijke onderscheiding voor Ellen Oppers uit Grave

Mevrouw Ellen Oppers-Van der Ven uit Grave is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman reikte de onderscheiding uit tijdens een vrijwilligersmiddag voorafgaand aan de Halloweenavond.

Gevonden voor jou

De 67-jarige Ellen Oppers heeft zich jarenlang ingezet als vrijwilliger voor diverse activiteiten in Grave en omgeving. Ze is de drijvende kracht achter de jaarlijkse Halloweenavond, die ze al twintig jaar organiseert. Voor deze activiteit begint ze maanden van tevoren met de voorbereidingen.

Oppers is al ruim twintig jaar vrijwilliger bij wijkraad Estersveld/De Stoof en sinds vijftien jaar bestuurslid. Samen met andere vrijwilligers ondersteunt ze evenementen in de binnenstad, zoals Koningsdag, de Sinterklaasintocht en de Winterfair. Daarnaast zet ze zich al meer dan tien jaar in voor welzijnsorganisatie Sociom bij de wekelijkse jeugdmiddagen.

Betrokken bij wijkgebouw

Een belangrijke rol speelt ze ook bij wijkgebouw Esterade in Grave. Ze besteedt veel tijd aan het beheer en bestuur van het gebouw, dat door inwoners en verenigingen wordt gebruikt. Sinds 2014 is ze bestuurslid van stichting De Stee en neemt ze taken op zich als contactpersoon, gastvrouw en organisator van activiteiten.

Buiten haar vrijwilligerswerk geeft ze samen met haar man al jarenlang dansles. Tijdens dansavonden neemt ze ook barwerkzaamheden voor haar rekening. Daarnaast is Oppers actief als mantelzorger.

Vanwege haar jarenlange inzet en betrokkenheid heeft Zijne Majesteit de Koning haar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.