Muzikaal mysterie in Heeze met fanfare

In Heeze organiseert de fanfare op zondagmiddag 8 november een muzikaal mysterie op de Hooizolder. Jong en oud kunnen genieten van spannende klanken en bekende hits in een sfeervolle setting. Het concert begint om twee uur 's middags en de toegang is gratis.

Gevonden voor jou

De Hooizolder, gelegen aan de Kapelstraat 29b in Heeze, opent zijn deuren om half twee 's middags. Het programma biedt een mix van muziek en mysterie, waarbij de fanfare bekende nummers in een spannend jasje steekt.

Het concert is toegankelijk voor alle leeftijden. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te griezelen, terwijl ze luisteren naar de magische klanken die de fanfare tot leven brengt.

De middag is bedoeld om een gezellige sfeer te creëren voor iedereen die van muziek houdt. Het is een kans om samen te genieten van herkenbare nummers en een bijzondere muzikale ervaring.