Sportpark De Mortel krijgt nieuwe indeling

Vrijwilligers van SV De Mortel werken aan het verplaatsen van de tennisvelden.

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Bij sportpark De Mortel zijn vrijwilligers al weken bezig met voorbereidingen voor een grote herinrichting. De tennisvelden worden verplaatst naar een plek tussen de twee voetbalvelden. Hierdoor kunnen tennissers en voetballers samen gebruik maken van dezelfde faciliteiten.

Afgelopen week zijn de tennisbanen voor de laatste keer bespeeld. Het hekwerk en de ondergrond van de huidige tennisvelden worden hergebruikt bij de aanleg van de nieuwe banen. Dit duurzame gebruik van materialen maakt deel uit van de werkzaamheden.

Vrijwilligers houden tempo erin

De herinrichting wordt uitgevoerd door vrijwilligers van SV De Mortel. Hun inzet zorgt ervoor dat het project volgens planning verloopt. De nieuwe indeling van het sportpark moet zorgen voor een efficiëntere benutting van de ruimte.

De veranderingen op het sportpark zijn erop gericht om de samenwerking tussen verschillende sportgroepen te verbeteren. Wanneer de werkzaamheden precies afgerond zullen zijn, is nog niet bekend.