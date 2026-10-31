Schuur vliegt in brand, buurtbewoners grijpen direct in met tuinslang

Twee buurtbewoners schoten zaterdagmiddag meteen te hulp toen een schuurtje aan de Willem Barentzstraat in Breda in brand vloog. Gewapend met een tuinslang probeerden ze het vuur zelf te blussen, maar door de flinke rookontwikkeling moesten ze daarmee stoppen toen de brandweer arriveerde.

De brand ontstond in een schuurtje en sloeg over naar een tweede schuur. Volgens omwonenden was vlak daarvoor een harde knal te horen. Mogelijk heeft dat te maken met vuurwerk, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De twee buurtbewoners deden er alles aan om het vuur te doven, maar moesten hun stoppen toen de rookontwikkeling te groot werd. Op aanwijzing van de brandweer gingen ze achteruit en namen de hulpdiensten het over.

Flinke schade

De brandweer was er snel en wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Toch raakten beide schuurtjes flink beschadigd.

Tijdens de bluswerkzaamheden werd de straat aan beide kanten afgesloten voor verkeer.



Niemand raakte gewond. Er wordt nog onderzocht hoe de brand heeft kunnen ontstaan.