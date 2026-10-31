BHV'er redt bewoonster uit brandend appartement in ouderenzorgcentrum

Een BHV'er heeft zaterdagmiddag een bewoonster uit een brandend appartement aan de Bisschopsmolenstraat in Etten-Leur gehaald. De brand ontstond rond vijf uur in de keuken van het appartement, dat deel uitmaakt van een ouderenzorgcentrum.

Toen de brand uitbrak, kwam er veel rook vrij in het appartementencomplex. Iemand van de bedrijfshulpverlening (BHV'er) wist de bewoonster op tijd in veiligheid te brengen, nog voordat de brandweer arriveerde.

De vrouw is in de ambulance nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Ook de bhv'er is nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het nu met hen gaat, is niet bekend.

Bewoners tijdelijk naar buiten

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar was daarna nog enige tijd bezig met het ventileren van het gebouw. Vanwege de rook moesten meerdere bewoners tijdelijk naar buiten. Nadat het gebouw was geventileerd en veilig was verklaard, konden de meeste bewoners weer terug naar hun woning.

De brandweer liet aan een 112-correspondent weten dat ze vol lof zijn over het optreden van de bhv'er, die de bewoonster uit het brandende appartement haalde.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet duidelijk.