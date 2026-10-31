Noodwinkels, dunsnavelnotenkrakers en een parel: dit gebeurde vandaag

Noodplannen voor supermarkten bij oorlog of rampen, een invasie van fotografen voor de zeldzame dunsnavelnotenkrakers en een parel die opduikt in een oester bij een brasserie in Rosmalen. Dit zijn de verhalen die je deze zaterdag niet mag missen.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Supermarktketens zoals Jumbo uit Veghel die werken aan noodplannen voor grote stroomstoringen door oorlogen of rampen, de zoektocht naar zeldzame dunsnavelnotenkrakers en een parel die wordt gevonden in een oester. Dit zijn de verhalen die je deze zaterdag niet mag missen.

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Boswachter Frans Kapteijns slaat alarm over de grote aantallen fotografen die jagen op dunsnavelnotenkrakers in Brabant. De zeldzame vogels, gevlucht uit Siberië door voedseltekort, worden massaal lastiggevallen door mensen die per se een foto willen maken. Kapteijns roept op meer afstand te houden van deze uitgeputte wintergasten, die vaak de trek niet overleven. De laatste invasie van deze bijzondere kraaiachtigen dateert van 2008. Lees hier het hele verhaal:

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In Eindhoven werd de Adidas-winkel dichtgetimmerd uit angst voor onrust na oproepen op sociale media voor zogeheten Gen Z-protesten. De ME is in de binnenstad aanwezig, net als PSV-supporters die zeggen winkels te willen beschermen. Ook in Den Haag en Amsterdam namen winkels voorzorgsmaatregelen tegen mogelijke rellen en plunderingen. Check het hier:

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En in Rosmalen vond brasserie Pastis een parel van 4 millimeter in een oester. Volgens juwelier Rolf Korse kan zo'n natuurlijke parel tussen de 1 en 300 euro waard zijn, afhankelijk van glans, grootte en herkomst. Hij adviseert er een sieraad van te maken: "Dan ligt die niet alleen in een kastje." Hier lees je hun analyse: