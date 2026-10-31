Navigatie overslaan
Ontdek
ZATERDAG GEMIST

Noodwinkels, dunsnavelnotenkrakers en een parel: dit gebeurde vandaag

De parel die is gevonden in een Oester bij brasserie Pastis in Rosmalen ligt op ijs (foto: Omroep Brabant).
De parel die is gevonden in een Oester bij brasserie Pastis in Rosmalen ligt op ijs (foto: Omroep Brabant).

Noodplannen voor supermarkten bij oorlog of rampen, een invasie van fotografen voor de zeldzame dunsnavelnotenkrakers en een parel die opduikt in een oester bij een brasserie in Rosmalen. Dit zijn de verhalen die je deze zaterdag niet mag missen.

Profielfoto van Kim Panhuijzen
Geschreven door
Kim Panhuijzen

Supermarktketens zoals Jumbo uit Veghel die werken aan noodplannen voor grote stroomstoringen door oorlogen of rampen, de zoektocht naar zeldzame dunsnavelnotenkrakers en een parel die wordt gevonden in een oester. Dit zijn de verhalen die je deze zaterdag niet mag missen.

Lees ook

Boswachter Frans Kapteijns slaat alarm over de grote aantallen fotografen die jagen op dunsnavelnotenkrakers in Brabant. De zeldzame vogels, gevlucht uit Siberië door voedseltekort, worden massaal lastiggevallen door mensen die per se een foto willen maken. Kapteijns roept op meer afstand te houden van deze uitgeputte wintergasten, die vaak de trek niet overleven. De laatste invasie van deze bijzondere kraaiachtigen dateert van 2008.

Lees hier het hele verhaal:

Lees ook

In Eindhoven werd de Adidas-winkel dichtgetimmerd uit angst voor onrust na oproepen op sociale media voor zogeheten Gen Z-protesten. De ME is in de binnenstad aanwezig, net als PSV-supporters die zeggen winkels te willen beschermen. Ook in Den Haag en Amsterdam namen winkels voorzorgsmaatregelen tegen mogelijke rellen en plunderingen.

Check het hier:

Lees ook

En in Rosmalen vond brasserie Pastis een parel van 4 millimeter in een oester. Volgens juwelier Rolf Korse kan zo'n natuurlijke parel tussen de 1 en 300 euro waard zijn, afhankelijk van glans, grootte en herkomst. Hij adviseert er een sieraad van te maken: "Dan ligt die niet alleen in een kastje."

Hier lees je hun analyse:

Lees ook

Tot slot blijft Paul Depla nog zes jaar burgemeester van Breda. Na twaalf jaar heeft hij de energie nog, zegt hij, ondanks kritische online reacties. Over zijn populariteit: "Als je na twaalf jaar nog geen vijanden hebt gemaakt, is de vraag: wat heb je dan gedaan?"

Lees hier haar verhaal:

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.