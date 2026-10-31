Stroomstoring in Uden: herstel verwacht rond middernacht

In Uden is sinds kort een stroomstoring. De storing begon om vijf voor negen vanavond en de oorzaak is nog niet bekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond middernacht is opgelost.

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De storing treft de postcode 5406 in Uden, dat in de gemeente Maashorst ligt. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt op dit moment wat de oorzaak is.

Het is de verwachting dat de storing tegen twaalf uur vannacht verholpen is.