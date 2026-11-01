Brabant ging los met Halloween: dit zijn jullie griezelige foto's

Van horrorclowns en heksen tot compleet omgetoverde straten: Halloween werd zaterdagavond uitbundig gevierd in Brabant. Honderden lezers stuurden foto's in van hun lugubere creaties en verkleedpartijen. Het was griezelig gezellig, kijk maar mee!

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Meer dan honderd kinderen langs de deur in Eindhoven

Marco en Patricia uit Eindhoven hadden hun straat helemaal in Halloweensfeer gebracht. Met meerdere snoephuizen en een griezelgang vol zombies en andere enge figuren hoopten ze zaterdagavond weer ruim honderd kinderen te ontvangen.

Griezelgang in Eindhoven (foto: Marco en Patricia).

Halloweengroep zorgt voor angstaanjagende sfeer in Overloon

De Halloweengroep van Wilma Gerrits pakte ook dit jaar weer uit in Overloon. Met een angstaanjagende scarezone vol griezels, decoraties en verrassingen bezorgden ze bezoekers een onvergetelijke Halloweenavond.

Halloweengroep Overloon (foto: Wilma Gerrits).

Drie griezelige generaties vieren samen Halloween in Beek en Donk

Van opa tot de jongste Halloweenfans: bij de familie Hanegraaf in Beek en Donk deed iedereen mee.

Drie griezelige generaties (foto: Familie Hanegraaf).







Nuenen-West verandert voor één avond in een spookdorp

Mist uit rookmachines, angstaanjagend versierde huizen en verklede buurtbewoners: in Nuenen-West leek het zaterdagavond alsof je een horrorfilm instapte. Pleintjes en huizen kregen een complete make-over en kinderen gingen langs de deuren op zoek naar snoep. En dat alles onder begeleiding van enthousiaste buurtbewoners.



Spookdorp in Nuenen West (foto: SQ Vision).



Halloweenpret in Breda

Met skeletten, een duiveltje en een angstaanjagende horrorbruid was deze Halloweenstoet in Breda niet te missen. Lidia ging met de verklede kinderen gingen samen op pad, begeleid door de bruid. Ook een pompoen mocht daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Halloweenpret in Breda (foto: Lidia van Hooijdonk).

Een griezelig gezin in Terheijden

Een slager met een varkenskop, bebloede gezichten en angstaanjagende outfits: dit gezin in Terheijden ging dit jaar volledig op in Halloween. Met hun lugubere verkleedpartij zorgden ze voor een huiveringwekkend tafereel dat zo uit een horrorfilm lijkt te komen.



Griezelgezin uit Terheijden (foto: Laurie Kolmans).

Buurt pakt groots uit met Halloween: 'Vorig jaar was al het snoep op'

Halloween wordt in de Tilburgse wijk Wandelbos al zeven jaar gevierd en het feest groeit nog ieder jaar. Op de Frans Erensstraat hadden buurtbewoners een speelveldje omgetoverd tot een indrukwekkende begraafplaats.

Halloween in Het Wandelbos in Tilburg (foto: Agnes van der Straaten).







En ook Ab en Ria uit het Anke Servaashof pakken uit: liefst vierhonderd snoepjes lagen klaar voor alle kinderen die aanbelden. Vorig jaar ging de complete voorraad nog op.

Halloween in Het Wandelbos in Tilburg (foto: Agnes van der Straaten).

Pas op voor deze clowns in Breda...

Met geschminkte gezichten, opvallende kostuums en een groot (nep)mes ging deze clownsfamilie uit Breda zaterdag helemaal op in Halloween. Rachèl jaagt met haar gezin iedereen de stuipen op het lijf.



Enge clowns in Breda (foto: Rachèl Berger-Beenen).

Een halve clown en een gewonde chipmunk op snoepjacht

Deze twee jonge Halloweenfans in Bergeijk lieten zien dat een goede verkleedpartij in de details zit. De dochters van Hans trokken alles uit de kast. Met schmink, nepbloed en verrassende outfits als een clown en een chipmunk hadden ze zichzelf helemaal omgetoverd.



Griezelige meiden in Bergeijk (foto: Hans Spanjers).

Griezelige meiden in Bergeijk (foto: Hans Spanjers).

Woehoef! Zelfs de hond doet hier mee aan de verkleedwedstrijd

In Herpt wordt Halloween door Reneé van Opzeeland samen met de buren gevierd, en daar hoort een gezonde dosis competitie bij. Er was een wedstrijd voor de best verklede deelnemer, waardoor iedereen uitpakte met zijn of haar outfit. Zelfs de hond was voor de gelegenheid in Halloweenstijl.

Verkleedwedstrijd in Herpt (foto: Renée van Opzeeland).