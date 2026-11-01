LIVE 112-nieuws | Geen treinen tussen Oss en Nijmegen vanwege defecte bovenleiding | Auto in vlammen op in Veldhoven, brandweer vindt verdacht object bij buren

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Liveblog

07:39 Geen treinen tussen Oss en Nijmegen vanwege defecte bovenleiding Tussen Oss en Nijmegen rijden tot kwart voor acht zondagochtend geen treinen vanwege een defecte bovenleiding. Lees verder

07:02 Auto in vlammen op in Veldhoven, brandweer vindt verdacht object bij buren Een auto is zaterdagnacht door brand verwoest aan de Boonberg in Veldhoven. Het vuur zou rechtsvoor ontstaan zijn. Lees verder

06:04 Brand verwoest auto in Breda Een geparkeerde auto is zaterdagnacht door brand verwoest aan het Valkeniersplein in Breda. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Lees verder

05:59 Kliko's in brand in Breda Een aantal kliko's is zaterdagnacht in brand gevlogen aan de Merwedestraat in Breda. De brandweer had het vuur snel onder controle. Lees verder