Advertentie
LIVE 112-nieuws | Geen treinen tussen Oss en Nijmegen vanwege defecte bovenleiding | Auto in vlammen op in Veldhoven, brandweer vindt verdacht object bij buren
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:39
Geen treinen tussen Oss en Nijmegen vanwege defecte bovenleiding
Tussen Oss en Nijmegen rijden tot kwart voor acht zondagochtend geen treinen vanwege een defecte bovenleiding.
07:02
Auto in vlammen op in Veldhoven, brandweer vindt verdacht object bij buren
Een auto is zaterdagnacht door brand verwoest aan de Boonberg in Veldhoven. Het vuur zou rechtsvoor ontstaan zijn.
06:04
Brand verwoest auto in Breda
Een geparkeerde auto is zaterdagnacht door brand verwoest aan het Valkeniersplein in Breda. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.
05:59
Kliko's in brand in Breda
Een aantal kliko's is zaterdagnacht in brand gevlogen aan de Merwedestraat in Breda. De brandweer had het vuur snel onder controle.
05:48
Steekpartij in stadsbus Breda, slachtoffer naar ziekenhuis
In een stadsbus in Breda is rond halftwaalf zaterdagavond iemand gestoken. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.
Advertentie
Advertentie